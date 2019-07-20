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Дочь Василисы Володиной стала почти точной копией матери

Астролог «Давай поженимся» показала в соцсети совместное фото с девушкой.

Дочь Василисы Володиной стала почти точной копией матери
Астролог «Давай поженимся» Василиса Володина. Фото: globallookpress.com

Астролог Василиса Володина предпочитает не распросраняться о личной жизни. Известно, что ведущая «Давай поженимся» и ее супруг воспитывают трехлетнего сына Вячеслава, также у пары есть дочь Виктория, которой в августе исполнится 18 лет.

Снимки старшей наследницы Володиной часто видят ее подписчики в Instagram. Артистка не скрывает, что гордится дочерью, а девушка отвечает маме искренней любовью, часто упоминая ее в собственном блоге.

Как заметили поклонники, Виктория выросла почти точной копией матери. Когда Василиса опубликовала в соцсети новое совместное фото с девушкой, многие отметили фамильное сходство родственниц. За исключением оттенка волос, дамы оказались очень похожи.

В комментариях к семейному кадру «отметилась» Лариса Гузеева. Судя по всему, конфликты двух телесвах оказались позади и сейчас они остаются в отличных отношениях.

«Счастливые! Обе! Две!» – с теплотой высказалась Гузеева. Коллега ответила ведущей смайликами с сердечками.

Ранее Лариса Гузеева говорила, что не общается со своими соведущими за пределами съемочной площадки. Артистка даже резко высказалась в адрес Володиной, когда та раскритиковала Леру Кудрявцеву.

Фото: Instagram@vasilisa.volodina
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Тэги:

астрологВасилиса ВолодинаЛариса ГузееваПрограмма «Давай поженимся!»

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Дочь Василисы Володиной стала почти точной копией матери
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