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«Харпер влюблена»: у дочери Бекхэм появился предмет обожания

Виктория поделилась свежим снимком восьмилетней наследницы.

«Харпер влюблена»: у дочери Бекхэм появился предмет обожания
В семье Виктории Бекхэм появился новый друг. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Виктория Бекхэм утверждает, что ее восьмилетняя дочь влюблена. Однако серьезно воспринимать заявление дизайнера не стоит — предметом обожания ее наследницы стал серый пушистый котенок.

Бывшая «перчинка» в Stories опубликовала снимок девочки, которая нежно прижимает к себе нового друга. «Харпер влюблена», — подписала фото Виктория. Сама звездная мама также не удержалась и  сфотографировалась с домашним питомцем.

Котенок Харпер Бекхэм. Фото.
У Харпер Бекхэм появился новый друг. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

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Виктория Бекхэм с котом. Фото.
У дочери Виктория Бекхэм появился новый друг. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Примечательно, что на днях все семейство отметило день рождения дочери. Дэвид, Виктория, Харпер и ее три старших брата отправились на праздничный ужин в ресторан. Их столик был украшен розовыми и белыми воздушными шарами.

Дэвид Бекхэм опубликовал в Stories фото из ресторана с дочерью, а затем еще одно — уже из дома перед тем, как уложить дочь спать. На нем девочка сидит на плечах у гордого отца.

«Еще один раз перед сном — с днем рождения, Харпер», — подписал экс-капитан английской сборной фото.

Немного раньше в этот же день он оставил более развернутое поздравление.

«Что еще может сказать папочка, чем то, что я люблю эту маленькую девочку и да, прошу, перестань расти. С днем рождения, моя прекрасная леди. Твоя улыбка заставляет таять наши сердца», — написал любящий отец.

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Виктория Бекхэмдети звезддомашние животныеДэвид БекхэмкошкиХарпер Бекхэм

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«Харпер влюблена»: у дочери Бекхэм появился предмет обожания
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