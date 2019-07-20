«Харпер влюблена»: у дочери Бекхэм появился предмет обожания

Виктория Бекхэм утверждает, что ее восьмилетняя дочь влюблена. Однако серьезно воспринимать заявление дизайнера не стоит — предметом обожания ее наследницы стал серый пушистый котенок.

Бывшая «перчинка» в Stories опубликовала снимок девочки, которая нежно прижимает к себе нового друга. «Харпер влюблена», — подписала фото Виктория. Сама звездная мама также не удержалась и сфотографировалась с домашним питомцем.

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Примечательно, что на днях все семейство отметило день рождения дочери. Дэвид, Виктория, Харпер и ее три старших брата отправились на праздничный ужин в ресторан. Их столик был украшен розовыми и белыми воздушными шарами.

Дэвид Бекхэм опубликовал в Stories фото из ресторана с дочерью, а затем еще одно — уже из дома перед тем, как уложить дочь спать. На нем девочка сидит на плечах у гордого отца.

«Еще один раз перед сном — с днем рождения, Харпер», — подписал экс-капитан английской сборной фото.

Немного раньше в этот же день он оставил более развернутое поздравление.

«Что еще может сказать папочка, чем то, что я люблю эту маленькую девочку и да, прошу, перестань расти. С днем рождения, моя прекрасная леди. Твоя улыбка заставляет таять наши сердца», — написал любящий отец.