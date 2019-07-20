Виктория Боня заявила, что отказалась от уколов ботокса

Виктория Боня поделилась с подписчиками Instagram секретами красоты. По словам звезды «Дома-2», чтобы всегда хорошо выглядеть, необходимо регулярно заниматься в тренажерном зале. Боня порекомендовала фолловерам следить за питанием и не доводить себя до изнеможения строгими диетами.

«Не увлекайтесь диетами, не загоняйте себя строгими запретами… Хотя бы два-три раза в неделю выбирайтесь в зал, не забывайте про кардио и умеренные силовые нагрузки. И самое главное, девочки дорогие, – следите за своим здоровьем, регулярно проходите чек-апы, ведь организму нужно уделять особое внимание». – рассказала Боня.

Также телеведущая посоветовала подписчицам не злоупотреблять уколами ботокса, которые блокируют мимику. На вопрос фолловеров, делает ли сама знаменитость данную процедуру, Боня ответила отрицательно.

«Давным-давно не колю», – прокомментировала телезвезда.

Напомним, Боня активно продвигает свой бренд джинсовой одежды в соцсетях, за что подвергается критике поклонников. Некоторые подписчики знаменитости считают, что стоимость одежды, которую выпустила звезда «Дома-2», сильно завышена, и не понимают, почему должны переплачивать.