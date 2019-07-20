НОВОСТИ

Виктория Боня заявила, что отказалась от уколов ботокса

Звезда «Дома-2» рассказала поклонникам о своих бьюти-процедурах.

Виктория Боня заявила, что отказалась от уколов ботокса
Виктория Боня посоветовала не изнурять себя диетами. Фото: East News

Виктория Боня поделилась с подписчиками Instagram секретами красоты. По словам звезды «Дома-2», чтобы всегда хорошо выглядеть, необходимо регулярно заниматься в тренажерном зале. Боня порекомендовала фолловерам следить за питанием и не доводить себя до изнеможения строгими диетами.

«Не увлекайтесь диетами, не загоняйте себя строгими запретами… Хотя бы два-три раза в неделю выбирайтесь в зал, не забывайте про кардио и умеренные силовые нагрузки. И самое главное, девочки дорогие, – следите за своим здоровьем, регулярно проходите чек-апы, ведь организму нужно уделять особое внимание». – рассказала Боня.

Также телеведущая посоветовала подписчицам не злоупотреблять уколами ботокса, которые блокируют мимику. На вопрос фолловеров, делает ли сама знаменитость данную процедуру, Боня ответила отрицательно.

«Давным-давно не колю», – прокомментировала телезвезда.

Напомним, Боня активно продвигает свой бренд джинсовой одежды в соцсетях, за что подвергается критике поклонников. Некоторые подписчики знаменитости считают, что стоимость одежды, которую выпустила звезда «Дома-2», сильно завышена, и не понимают, почему должны переплачивать.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ботоксбьюти-процедурыВиктория Бонясекреты Бонителешоу "Дом 2"

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Виктория Боня заявила, что отказалась от уколов ботокса
Интересно?
Поделись с друзьями: