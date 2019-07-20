Принцесса Диана не разговаривала с матерью последний месяц своей жизни

Королевский эксперт рассказала, что у леди Ди, кроме принца Чарльза, были напряженные отношения и со своей родительницей.

Ингрид Сьюард, написавшая книгу «Королева и Ди: нерассказанная история», поведала, что у принцессы Дианы отношения не складывались не только с принцем Чарльзом.

Королевский эксперт утверждает, что леди Ди никогда не разговаривала со своей матерью и «ничего ей не говорила».

Сьюард припомнила одну из бесед с королевской особой, которая состоялась незадолго до ее трагической гибели. Она отметила, что Диана оборвала все отношения со своей родительницей Фрэнсис Шэнд Кидд.

«Когда я спросила ее, что думает ее мать по поводу ее жизни, обычно спокойная и тихая Диана без всякого предупреждения взорвалась и практически выкрикнула: «Я никогда ничего ей не рассказываю!», — поделилась воспоминанием шокированная писательница.

Сьюард отметила, что даже по прошествии времени при упоминании имени матери у Дианы всегда была такая же реакция.

Несмотря на то, что ее как-то застали с матерью во время похода по магазинам, Диана так никогда не наладила с ней отношений.

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«Она так и не помирилась со своей матерью и не разговаривала с ней весь последний месяц своей жизни», — цитирует эксперта Express.

Напомним, что родители Дианы развелись, когда ей было восемь лет. Развод нанес девочке тяжелейшую травму, которую она так и не смогла забыть.