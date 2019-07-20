Меган Маркл и Арчи пригласили на день рождения принца Джорджа

Старшему сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон исполнится шесть лет.

На днях, 22 июля, старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон отпразднует день рождения. Принцуу Джорджу исполнится шесть лет и, конечно, британское королевское семейство устроит вечеринку по этому случаю.

Как сообщил представитель герцога и герцогини Сассекских, в числе других гостей на праздник приглашена Меган Маркл. Жена принца Гарри придет в гости не одна, она возьмет с собой двухмесячного сына Арчи Харрисона Маунтбеттена-Виндзора.

«Меган обязательно возьмет Арчи на день рождения Джорджа. Она любит своего племянника и может даже испечь ему пирог. Дети любят ее выпечку» – рассказал источник во дворце.

По словам представителя Меган, упорные слухи о ее вражде с Миддлтон не имеют никакого отношения к действительности. Кейт и остальные очень рады, что она стала частью королевской семьи.

За последние несколько недель Маркл и Миддлтон виделись несколько раз, сообщает портал Hollywood Life. На последнюю из этих встреч герцогини взяли детей, чтобы вместе посмотреть на Гарри и Уильяма, выступающих на турнире по конному поло.