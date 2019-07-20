Кадышева заметно похудела благодаря строгой диете

Певица не ест после шести часов вечера уже несколько лет.

Певица Надежда Кадышева, которая известна широкой публике благодаря ансамблю «Золотое кольцо», заметно похудела за последнее время. Всему виной ее строгая диета. Известно, что певица каждый день просыпается в пять часов утра. Она всегда делает зарядку. Если на улице хорошая погода, то Надежда Кадышева занимается спортивной ходьбой.

Также известно, что Кадышева ничего не ест после шести часов вечера. Она сама себе готовит вкусные, но не вредные для здоровья и фигуры блюда. Известная исполнительница никогда в своей жизни не прибегала к уколам красоты. Поэтому не стоит удивляться, что она выглядит лет на десять моложе своего возраста. Сейчас, напомним, звезде 60 лет. Юбилей она отпраздновала чуть больше месяца назад — 1 июня.

Любопытно, что в социальных сетях солистка «Золотого кольца» размещает только снимки, которые прошли специальную обработку. Увидеть, как на самом деле выглядит звезда, можно на страничках ее многочисленных поклонников.

Кстати, впервые села на диету Кадышева много лет назад. Сейчас же можно невооруженным взглядом увидеть, что она обновила рекорд, сообщает «Комсомольская правда».