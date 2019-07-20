Гришаева в канун дня рождения «состарила» себя

47-летняя Нонна Гришаева вскоре отметит день рождения. В канун праздника она решила подключиться к флешмобу, который буквально покорил Instagram. Речь идет о приложении, где пользователи могут «состарить» себя.

Пройти мимо не смогли Ксения Собчак, Гарик Харламов, Филипп Киркоров и другие. Актер Павел Прилучный оказался самым изобретательным — в приложении решил сделать «старше» свою дочь.

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Нонна Гришаева пошла сразу на два эксперимента – и омоложение, и старение. Результатами актриса поделилась с поклонниками в блоге. По ее мнению, работа модного приложения далека от совершенства. На снимке, где якобы молодая Гришаева, знаменитость себя даже не узнала.

«В преддверии дня рождения и я решилась. Но судя по тому, что в молодости я ни капли на себя не похожа, в старости меня ждёт более радужная перспектива» — отметила звезда фильма «День выборов».

Несмотря на большую популярность приложения, далеко не все звезды отечественного шоу-бизнеса позитивно к нему отнеслись. Ольга Бузова осудила коллег, которые опубликовали свои «старые» снимки в социальных сетях.

По мнению телеведущей проекта «Дом-2», не стоит приближать день, когда все лицо покроется морщинами. Она добавила, что красоту нужно тщательно беречь.