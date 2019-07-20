НОВОСТИ

Экс-подружка Гарри пригласила Кейт и Уильяма на свою свадьбу

Британская певица Элли Голдинг выходит замуж за арт-дилера Каспара Джоплинга.

Экс-подружка Гарри пригласила Кейт и Уильяма на свою свадьбу
Элли Голдинг пригласила на свою свадьбу Кейт и Уильяма, а Гарри "забыла". Фото: Global Look Press

Бывшая возлюбленная принца Гарри Элли Голдинг скоро пойдет под венец. Британская певица выходит замуж за арт-дилера Каспара Джоплинга и намерена закатить грандиозное торжество.

Элли Голдинг выходит замуж. Фото.
Элли Голдинг пригласила на свою свадьбу Кейт и Уильяма, а Гарри «забыла». Фото: Global Look Press

На церемонию венчания она решила позвать весь высший свет, включая звезд и членов королевской семьи.

Приглашения уже получили Эд Ширан, Рита Ора, принцессы Беатрис и Евгения, их мать Сара Фергюсон, а также Кейт Миддлтон и принц Уильям.

Однако, что касается герцога и герцогини Сассекских, то они вряд ли придут на торжество, даже если бы им и было отправлено приглашение. Объяснение лежит на поверхности: Меган Маркл наверняка было бы не очень приятно столкнуться с бывшей пассией своего мужа.

А вот что касается приглашения Кейт и Уильяма на бракосочетание, то тут все просто: Элли Голдинг пела на их свадьбе в 2011 году.

Кстати, там же она и познакомилась с Гарри, который был шафером на венчании брата. Они начали встречаться в 2012 году, но через два года расстались.

Впрочем, Элли ничуть не жалеет о прошлом. В данный момент все ее мысли заняты подготовкой к свадьбе. На нее уже приглашены 300 человек. На столе планируется дизайнерская веганская кухня и шампанское Bollinger.

Торжество действительно обещает быть шикарным: на одни только цветы поп-звезда потратила более 20 тысяч долларов, пишет Express.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьязвездные свадьбыКейт МиддлтонКейт Миддлтон последние новостиПринц Гарри последние новостиПринц УильямПринц Уильям последние новостиЭлли Голдинг

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Экс-подружка Гарри пригласила Кейт и Уильяма на свою свадьбу
Интересно?
Поделись с друзьями: