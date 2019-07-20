Экс-подружка Гарри пригласила Кейт и Уильяма на свою свадьбу

Бывшая возлюбленная принца Гарри Элли Голдинг скоро пойдет под венец. Британская певица выходит замуж за арт-дилера Каспара Джоплинга и намерена закатить грандиозное торжество.

На церемонию венчания она решила позвать весь высший свет, включая звезд и членов королевской семьи.

Приглашения уже получили Эд Ширан, Рита Ора, принцессы Беатрис и Евгения, их мать Сара Фергюсон, а также Кейт Миддлтон и принц Уильям.

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Однако, что касается герцога и герцогини Сассекских, то они вряд ли придут на торжество, даже если бы им и было отправлено приглашение. Объяснение лежит на поверхности: Меган Маркл наверняка было бы не очень приятно столкнуться с бывшей пассией своего мужа.

А вот что касается приглашения Кейт и Уильяма на бракосочетание, то тут все просто: Элли Голдинг пела на их свадьбе в 2011 году.

Кстати, там же она и познакомилась с Гарри, который был шафером на венчании брата. Они начали встречаться в 2012 году, но через два года расстались.

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Впрочем, Элли ничуть не жалеет о прошлом. В данный момент все ее мысли заняты подготовкой к свадьбе. На нее уже приглашены 300 человек. На столе планируется дизайнерская веганская кухня и шампанское Bollinger.

Торжество действительно обещает быть шикарным: на одни только цветы поп-звезда потратила более 20 тысяч долларов, пишет Express.