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Долина исключила из рациона сахар, мучную и соленую пищу

Певица предстала не так давно заметно похудевшей в парке Царицыно.

Долина исключила из рациона сахар, мучную и соленую пищу
Долина избавилась от лишнего веса/globallookpress.com

Певица Лариса Долина серьезно похудела за последнее время. Это отмечают все ее поклонники. Не так давно в День любви, семьи и верности яркая исполнительница выступала в парке Царицыно. Все фанаты отметили преображение артистки, которая похудела минимум на десять килограммов.

Тогда Лариса Долина выступила в платье по фигуре из мягкой блестящей кожи. Между тем известно, что звезда экспериментирует с диетами. В этот раз ее фирменные правила дали прекрасный результат. У звезды, как стало известно, под запретом сахар, мучная, копченая и соленая пища, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Лариса Долина ведет достаточно закрытый образ жизни. У нее нет своей странички в социальных сетях, поэтому на снимках ее можно увидеть только у друзей.

Отметим, что Лариса Долина является крестной матерью для 12-летней дочери Юлии Началовой Веры Алдониной. После смерти звездной исполнительницы Долина всячески помогала семейству пережить трагедию. Сейчас она также заботится о Вере Алдониной.

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Вера АлдонинаЛариса ДолинаПарк ЦарицыноЮлия Началова

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Долина исключила из рациона сахар, мучную и соленую пищу
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