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Галкин признался, что у него рука не поднимется заказать Киркорова

Юморист считает поп-короля третьим кормильцем в своем доме.

Галкин признался, что у него рука не поднимется заказать Киркорова
Галкин не будет заказывать убийство Киркорова/globallookpress.com

На страничке в Instagram дочери телеведущего Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой Елизаветы появилось забавное архивное видео. Оно было сделано несколько месяцев назад, когда юморист выступал с творческим вечером «Подарок для Аллы».

На кадрах видеозаписи Максим Галкин сделал признание, почему он никогда не станет заказывать убийство поп-короля отечественной эстрады, бывшего мужа Примадонны Филиппа Киркорова. Напомним, что в Сети ранее появлялись слухи, якобы Галкин хочет убить Киркорова из ревности к своей жене.

«Все более абсурдные вещи должны быть признаны как новость. Из последнего вот что поразило, когда написали, что я из ревности к Алле заказал Филиппа Киркорова. Да я понимаю, что вы слышали. Новость абсурдна сама по себе, потому что Филипп к нам всегда приходит, что-то принесет. И детям, и просто деньги. Просто третий кормилец в семье. Я всегда поражался Аллиному умению вот так приучить бывшего мужа. Вот так ходить и что-то носить фактически уже в чужой дом. И Филипп это делает так искренне и по-детски красиво, что у меня бы рука не поднялась за такие небольшие деньги заказывать его. Он и сам оскорбился, что так мало за него я дал денег», — заявил Максим Галкин.

Отметим, что, несмотря на расставание, Филипп Киркоров и Алла Пугачева остаются близкими друзьями. Поп-король действительно близкий друг семейства.

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Алла ПугачеваМаксим ГалкинФилипп Киркоров

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Галкин признался, что у него рука не поднимется заказать Киркорова
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