Галкин нашел сокровище в песке на пляже Юрмалы

Телеведущий Максим Галкин, который со своим семейством отдыхает в латвийской Юрмале, разместил в Instagram снимок, который был сделан на пляже. На фотографии юморист сидит на берегу. «Нашел сокровище в песке», — заявил он. Правда, пользователям остается только гадать, что же обнаружил телеведущий во время отдыха в Юрмале.

Напомним, что уже несколько недель юморист в компании супруги и детей отдыхает на рижском взморье. Как известно, звездная чета уже несколько лет снимает в Юрмале летом шикарный особняк.

Добавим, что недавно Галкин вместе с Аллой Пугачёвой посетили фестиваль «Рандеву». Организатор праздника Лайма Вайкуле исполнила песню своей подруги Аллы Пугачевой «Мэри». Зрители остались в полном восторге. Максим Галкин же подшутил, что теперь Примадонна и он ждут авторских отчислений.

Кстати, сам Максим Галкин в Юрмале совмещает приятное с полезным. Не так давно у него в Дзинтари прошел концерт. В зале яблочку негде было упасть. В Латвии обожают творчество российского юмориста.