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Эксперт объяснил любовь Меган Маркл к черному цвету

Ричард Фитцуильямс рассказал, почему герцогиня Сассекская отдает предпочтение монохромным нарядам.

Эксперт объяснил любовь Меган Маркл к черному цвету
Меган Маркл отдает предпочтение монохромным цветам. Фото: Global Look Press

Меган Маркл часто появляется на публике в нарядах черного цвета. На днях она пришла на премьеру фильма «Король Лев» в монохромном платье от Jason Wu вместе со своим супругом принцем Гарри.

Меган Маркл пришла на кинопремьеру в черном. Фото.
Меган Маркл пришла на премьеру «Короля Льва» в черном платье вместе с принцем Гарри. Фото: Global Look Press

Королевский эксперт Ричард Фитцуильямс объяснил, почему герцогиня Сассекская предпочитает платья в этом цвете. По его словам, Меган носит его «с шиком», но в то же время он позволяет ей оставаться «в тени».

Фэшн-специалист поясняет, что герцогиня Сассекская намеренно надевает монохромные наряды, чтобы не перетягивать внимание на свою персону, так как в противном случае «само по себе платье станет новостью». Особенно это касается благотворительных мероприятий.

«Черный цвет выполняет две функции: он выдвигает на первый план само событие и людей, с которыми она встречается», — поясняет эксперт, добавляя, что черный является «безопасным цветом».

Фитцуильямс также отмечает, что это один из самых динамичных и элегантных цветов, которые Меган умеет носить с таким шиком, пишет Express.

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Эксперт объяснил любовь Меган Маркл к черному цвету
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