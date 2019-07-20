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Наталья Подольская призналась, что ей не хватает наглости

Певице оказалось сложно обзавестись новой чертой характера.

Наталья Подольская призналась, что ей не хватает наглости
Наталья Подольская. Фото: globallookpress.com

Наталья Подольская любит делиться с поклонниками деталями своей личной жизни. Певица публикует в Instagram снимки со съемок и из путешествий, рассказывает о своих эмоциях и размышляет на волнующие ее темы.

Недавно артистка призналась, что считает себя слишком мягкой. Как отметила Наталья, она чувствует, что ей не хватает настойчивости, но обзавестись этой чертой характера ей пока не удалось.

«Мне бы очень хотелось быть понаглее и понастойчивее, но это очень сложно…» – пишет Подольская в соцсети.

Подписчики звезды оказались по данному вопросу практически единодушны, заявив, что наглость певице совсем не нужна. «Наталья, а для чего? Вы очаровательны в своей мягкости и пушистости», «И не надо!», «Да, наглость сейчас в цене! Вам это не к лицу», «Зачем? Оставайтесь такой же милой», «А зачем? Вы хотите превратиться в другого человека?», «Будьте сами собой! Сегодня это большая редкость», – высказались комментаторы.

Фото: Instagram@nataliapodolskaya

Наталья Подольская и Владимир Пресняков продолжают оставаться одной из самых крепких российских звездных пар. На днях супруги отметили важную дату, исполнилось девять лет с того дня, как они обвенчалась. Спустя пять лет у артистов родился сын Артем. Мальчика крестили в том же храме Святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке, где прошел обряд венчания.

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Наталья Подольская призналась, что ей не хватает наглости
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