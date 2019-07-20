Не одна Меган: в Елизавете II «жила» актриса

Несмотря на утверждения злопыхателей, что Елизавета II не слишком в восторге от жены принца Гарри, скорее всего это совсем не так.

В пользу этого говорит тот факт, что Ее Величеству совсем не чужда тяга к розыгрышам и пародиям и, если бы не трон, то она, как и Меган Маркл, вполне могла бы выступать на сцене.

Бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррелл рассказал, что королева обожает имитировать акценты и часто веселит членов своей семьи, ловко пародируя, к примеру, уроженца Ливерпуля, жителя Бирмингема, валлийца или шотландца.

Кроме этого Елизавета II зачастую пародирует лидеров других стран. Многие наверняка бы многое отдали, чтобы увидеть это действо, но увы — свои таланты королева демонстрирует только близким.

Королевский эксперт Ингрид Сьюард ранее раскрыла. что Ее Величество также прекрасно имитирует ирландский и американский акценты.

Кроме этого она во время войны вместе с сестрой принцессой Маргарет часто устраивала домашние спектакли.

Королевский комментатор Виктория Арбайтер рассказала, что в молодости в Елизавета II«жила» актриса.

«Когда во время войны они были эвакуированы в Виндзорский замок, она и принцесса Маргарет устраивали пантомимы. Для принца Филиппа они разыграли «Аладдина», когда он приехал на побывку с флота», — отмечает она.

«Она обожает мюзиклы и любит представления. «Оклахома» — ее любимый музыкальный спектакль и она прекрасный имитатор. Она смешит свою семью на Рождество до колик», — цитирует Арбайтер Express.