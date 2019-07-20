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Александра Бортич поделилась снимком в нижнем белье

Звезда сериала «Я худею» снялась в необычной фотосессии с собакой.

Александра Бортич поделилась снимком в нижнем белье
Александра Бортич продемонстрировала черно-белые кадры из новой фотосессии. Фото: instagram.com/bortich/

24-летняя Александра Бортич продемонстрировала черно-белые кадры из новой фотосессии. В кадре актриса в нижнем белье позирует в обнимку с собакой. Ее взгляд при этом устремлен в сторону.

«Собачья эротика», – подписала снимок актриса.

Подписчики живо отреагировали на пост, отметив, что пес на фото выглядит забавным.

«Очень круто»; «Пятьдесят оттенков нежного»; «Очень смешной пес», – прокомментировали фолловеры.

Напомним, актриса находится в отношениях с сыном уральского бизнесмена Евгением Савельевым. В окружении пары считают, что возлюбленные тайно поженились, но скрывают свой брак от общественности. Поводом для подобных слухов стали снимки в соцсетях, на которых Бортич демонстрировала обручальное кольцо на безымянном пальце.

Ранее актриса поддержала свою подругу, певицу Риту Дакоту, которую фолловеры раскритиковали за неудачный наряд. Бортич отвечала на комментарии подписчиков, не стесняясь в выражениях, чем вызвала негодование своих поклонников.

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Александра Бортичоткровенная фотосессия

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Александра Бортич поделилась снимком в нижнем белье
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