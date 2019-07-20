Сурганова рассказала о своем состоянии после онкологического заболевания

Певица Светлана Сурганова, которая в 27 лет узнала об онкологическом заболевании, заявила, что у нее время от времени происходят кое-какие изменения в организме, но, к счастью, онкологических проблем пока удается избежать. Напомним, что много лет назад звезда даже пережила клиническую смерть и серию операций по удалению раковой опухоли сигмовидной кишки.

По словам Сургановой, необходимость заботиться о здоровье на регулярной основе у нее появилась давно. После тех событий, в корне поменявших ее жизнь. С ранних лет певица в силу врождённых особенностей соблюдает строгую диету.

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«Перенесенная в юности серия операций хотя и стала одним из самых тяжелых жизненных испытаний, но при этом научила и многим полезным навыкам: доверять профессионалам, не игнорировать даже самые незначительные симптомы, вовремя обращаться к специалистам», — заявила Светлана Сурганова.

Исполнительница отметила, что сейчас стала больше ценить жизнь. Она благодарит каждый новый день, который случается в ее жизни. При этом она прекрасно осознает, что все люди смертны, и спокойно к этому относится, сообщает «СтарХит».