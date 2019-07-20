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Стала известна причина опоздания Бейонсе на премьеру «Короля Льва»

Певица с супругом Джей Зи прибыла на мероприятие позже Меган Маркл и принца Гарри на 90 минут.

Стала известна причина опоздания Бейонсе на премьеру «Короля Льва»
Бейонсе начала одеваться за несколько часов до премьеры "Короля Льва". Фото: Global Look Press

Опоздание Бейонсе на европейскую премьеру «Короля Льва» вызвало недовольство секьюрити Меган Маркл и принца Гарри.

Согласно правилам, после прибытия королевских особ охрана закрывает вход в помещение, где проходит мероприятие из соображений безопасности.

Однако из-за опоздания главной героини вечера — Бейонсе — охране пришлось изрядно понервничать: певица с мужем Джей Зи прибыла на 90 минут позже намеченного времени.

Оказалось, что причиной такой долгой задержки стал наряд звезды. По словам инсайдера, Бейонсе начала одеваться для премьеры в отеле Corinthia Hotel еще в два часа дня, то есть опоздание явно не входило в планы исполнительницы.

Но тут, как назло, в ее роскошном золотистом платье с разрезами оказалась дырка. Бейонсе наотрез отказалась надевать что-то другое. На место «аварии» была срочно вызвана швея для устранения «неполадок», но работа заняла больше времени, чем рассчитывала звезда.

Причина опоздания Бейонсе на премьеру "Короля Льва". Фото.
Бейонсе начала одеваться за несколько часов до премьеры «Короля Льва». Фото: Global Look Press

В результате Бейонсе появилась на оранжевой дорожке на полтора часа позже. Впрочем, Меган и Гарри, в отличие от их секьюрити, выглядели не слишком огорченными такой задержкой и тепло поприветствовали героиню вечера, пишет Mirror.

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Стала известна причина опоздания Бейонсе на премьеру «Короля Льва»
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