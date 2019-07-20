Стала известна причина опоздания Бейонсе на премьеру «Короля Льва»

Певица с супругом Джей Зи прибыла на мероприятие позже Меган Маркл и принца Гарри на 90 минут.

Опоздание Бейонсе на европейскую премьеру «Короля Льва» вызвало недовольство секьюрити Меган Маркл и принца Гарри.

Согласно правилам, после прибытия королевских особ охрана закрывает вход в помещение, где проходит мероприятие из соображений безопасности.

Однако из-за опоздания главной героини вечера — Бейонсе — охране пришлось изрядно понервничать: певица с мужем Джей Зи прибыла на 90 минут позже намеченного времени.

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Оказалось, что причиной такой долгой задержки стал наряд звезды. По словам инсайдера, Бейонсе начала одеваться для премьеры в отеле Corinthia Hotel еще в два часа дня, то есть опоздание явно не входило в планы исполнительницы.

Но тут, как назло, в ее роскошном золотистом платье с разрезами оказалась дырка. Бейонсе наотрез отказалась надевать что-то другое. На место «аварии» была срочно вызвана швея для устранения «неполадок», но работа заняла больше времени, чем рассчитывала звезда.

В результате Бейонсе появилась на оранжевой дорожке на полтора часа позже. Впрочем, Меган и Гарри, в отличие от их секьюрити, выглядели не слишком огорченными такой задержкой и тепло поприветствовали героиню вечера, пишет Mirror.