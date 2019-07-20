«Бабочки в животе»: Рубцова побывала на экстремальном аттракционе

Звезда сериала «САШАТАНЯ» рассказала о пережитых эмоциях после проката на тросе на высоте более 2 тысяч метров.

Валентина Рубцова отдыхает в Сочи, где посетила парк аттракционов. По словам 41-летней актрисы, она впервые прокатилась на зип-лайне, испытав новые для себя эмоции.

Зип-лайн – аттракцион, который предполагает спуск по стальному тросу с отрывом от земли с перемещением из одной наземной точки в другую.

Звезда сериала «САШАТАНЯ» поделилась необычным лайфхаком, как снимать видео во время экстремального полета. Для этого Рубцова примотала телефон к руке скотчем.

«Я, конечно, не экстремал, но то, что я испытала на аттракционе зип-лайн – не могу передать словами! Это было состояние абсолютного счастья на старте 2300 метров над уровнем моря и финишем на 2180м со скоростью 80 км/ч. «Бабочки в животе» кайфовали вместе со мной!», – написала Рубцова в Instagram.

«О Боже! Как страшно! Как высоко!»; «Нереальная крутизна»; «Ну ты – молодец!», – прокомментировали видео подписчики.

Напомним, ранее актриса рассказала поклонникам, что любит проводить свободное время за просмотром фильмов. Валентина Рубцова раскритиковала сериал «Черное зеркало» и с восторгом отозвалась о фильме «Паразиты».