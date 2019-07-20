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Сурганова рассказала о важном и судьбоносном звонке от Арбениной

Бывшая коллега предложила принять участие в юбилейном концерте в «Олимпийском».

Сурганова рассказала о важном и судьбоносном звонке от Арбениной
Сурганова рассказала о звонке от Арбениной/globallookpress.com

Певица Светлана Сурганова вспомнила о звонке, который раздался от ее коллеги и бывшей партнерше по группе «Ночные снайперы» Дианы Арбениной в начале 2018 года. К тому времени у многих фанатов сложилось стойкое впечатление, что две бывшие подруги находится в плохих отношениях и между ними пробежала чёрная кошка.

Диана Арбенина
Арбенина первой позвонила Сургановой/globallookpress.com

Как отметила Светлана Сурганова – это неправда. Какого-то недопонимания между ними никогда не было. Во время своего звонка Диана Арбенина предложила подруге принять участие в юбилейном концерте в «Олимпийском». Он был посвящен 25-летию группы «Ночные снайперы». В итоге в ноябре 2018 года состоялось первое совместное выступление Арбениной и Сургановой. До этого момента они в течение пятнадцати лет выступали раздельно.

Любопытно, что в марте нынешнего года звезды спели вместе еще раз. На питерском праздновании юбилея группы в Ледовом дворце. Как сказала Сурганова, к тому моменту они подошли с достаточным «багажом» общения. Неожиданной их общая программа для фанатов не стала.

«Считаю, что всегда надо прощать, не копить в себе обиды. Постепенно удается этому научиться. Помогает способность поставить себя на место другого человека, попытаться понять — почему он так поступил, что его заставило совершить что-то обидное», — заявила Светлана Сурганова, слова которой приводит «СтарХит».

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группа "Ночные снайперы"Диана АрбенинаСанкт-ПетербургСветлана Сурганова

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Сурганова рассказала о важном и судьбоносном звонке от Арбениной
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