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Инна Чурикова не получила переломов после падения со сцены

Ушибы у народной артистки должны пройти в течение недели.

Инна Чурикова не получила переломов после падения со сцены
Чурикова восстановится за неделю/globallookpress.com

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер заявил, что его подопечная, народная актриса СССР Инна Чурикова обошлась без переломов после падения со сцены театра. В то же время он отметил, что у звезды многочисленные ушибы. На восстановление понадобится минимум неделя. Ранее сообщалось, что Инна Чурикова после падения сломала несколько ребер. Эта информация не нашла подтверждения.

Чурикова обошлась без переломов
Чурикова не получила переломов после падения со сцены/globallookpress.com

Варшавер также отметил, что Инна Чурикова с каждым часом чувствует себя все лучше и лучше. Ранее стало известно, что актриса попала в НИИ Склифосовского в тяжелом состоянии. Врачи даже отказывались делать какие-то прогнозы относительно ее здоровья, сообщает РИА «Новости».

Напомним, что происшествие случилось во время спектакля «Старая дева». Актриса оступилась и упала со сцены. Первыми на помощь ей пришли зрители. К счастью, в зале оказалась медик. Именно эта женщина оказала звезде необходимую помощь, после чего ее сопроводили за кулисы.

Инна Чурикова – народная артиста СССР. За свою карьеру она сыграла в нескольких десятках известных и всеми любимых кинофильмов.

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Инна Чурикова не получила переломов после падения со сцены
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