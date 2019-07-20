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Супруг Чуриковой заявил, что актриса идет на поправку

Точные сроки восстановления Глеб Панфилов не обозначил.

Супруг Чуриковой заявил, что актриса идет на поправку
Инна Чурикова поправляется/globallookpress.com

Режиссер Глеб Панфилов, супруг упавшей со сцены народной артистки СССР Инны Чуриковой, сообщил, что актриса постепенно идет на поправку. При этом он наотрез отказался озвучить точные сроки восстановления, сообщает ТАСС.

Инна Чурикова
Инна Чурикова идет на поправку/globallookpress.com

Напомним, что Инна Чурикова оступилась на сцене московского театра «Русская песня» и упала в зрительный зал. На помощь ей поспешили зрители. Кстати, одна из них оказалась медиком. Она, можно сказать, и спасла актрису от более серьезных проблем со здоровьем, оказав первую помощь. Сама артистка первое время вообще не могла понять, что произошло.

В данный момент известно, что Инна Чурикова переведена из реанимации, где она находилась первое время после происшествия. Врачи, которые ранее признавались, что состояние тяжелое, и отказывались давать прогнозы, заявили, что звезда в состоянии средней тяжести.

Инна Чурикова — всенародно любимая российская актриса. Первый успех к ней пришел после роли Марфушеньки-душеньки в сказке «Морозко».

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Супруг Чуриковой заявил, что актриса идет на поправку
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