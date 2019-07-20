Оскорбивший Путина грузинский журналист вернется на работу

Скандальный журналист грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния, который позволил себе оскорбительные высказывания в адрес президента России Владимира Путина и его близких родственников, вернется на работу по истечении срока взыскания. Оно, напомним, составляет два месяца. Об этом сообщил новый генеральный директор телекомпании «Рустави 2» Паата Салия на встрече с сотрудниками.

Во время встречи с коллективом редакции новый начальник подчеркнул, что положение телекомпании оказалось намного бедственнее, чем он себе предполагал. В ближайшее время он будет думать, как можно выйти из непростой ситуации. Также он отметил, что новый владелец канала Кибар Халваши не будет вмешиваться в редакционную политику телеканала и диктовать свои условия. Эти слова нашли одобрение у акул пера, которые присутствовали на встрече.

Любопытно, что журналисты, которые были в зале, предложили создать на канале общественный совет. В ближайшее время Салия обсудит этот вопрос с вышестоящим начальством. Пока свою четкую позицию в этом вопросе он не обозначил, сообщает «Интерфакс».

Напомним, что после скандальной выходки Георгия Габунии Госдума РФ предложила ввести экономические санкции в отношении Грузии. Однако президент России Владимир Путин сказал, что грузинский народ не виноват в сложившейся ситуации. В итоге каких-то радикальных мер пока не предпринято. Между тем многие российские туристы в спешном порядке покинули Грузию, где сейчас не самая спокойная обстановка в мире.