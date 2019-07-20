Мария Миронова не хочет работать по 12 часов в день

В своем Instagram актриса Мария Миронова может не только красивыми снимками поделиться или рассказать о последних событиях в своей жизни. Нередко 46-летняя звезда рассуждает о серьезных в жизни вещах. Например, недавно Мария порассуждала о важности полноценного ночного отдыха. А последняя публикация артистки посвящена работе. Вернее, женскому труду в принципе.

«Какое количество часов в день женщина может работать?! И, вообще, зачем ей, женщине, работать? Ну, даже если работа любимая, ну хорошо, 2, 3, 5, 7!! Ну, не 12 же», — пишет Мария на своей странице, добавив хэштег «снимается кино».

В комментариях своим отношением к работе поделилась другая знаменитость – телеведущая Лена Летучая. Она отмечает, что без работы жить не может, но только любимой. И готова заниматься любимым делом часов шесть в неделю, остальное — для семьи и всего прекрасного.

Возможно, Мария и не собиралась заводить на эту тему серьезный разговор, а просто хотела сообщить о тяжелом дне. Но вот подписчицы стали писать о наболевшем.

«Женщина впахивает. Сидеть не за кем: нет стены, плеча. Дорогая жизнь у нас», — пишет одна из поклонниц.

«Женщина должна украшать собою мир, ее организм не приспособлен для работы. Ну, в крайнем случае хобби! Это все феминизм, эмансипация, добились, теперь асфальт укладываем!» — негодует комментатор.

больше по теме Мария Миронова в отпуске сменила профессию и стала экскурсоводом Свою первую в жизни экскурсию артистка провела во Вьетнаме.

А вот подписчик-мужчина высказал свое мнение о жалобах звезды.

«Талант не должен пропадать. Работать и работать. Пока не вижу знаковой роли. Нужен рывок. Любящие люди, близкие должны палками гнать Машу на работу. Большому кораблю большое плавание», — уверен поклонник.