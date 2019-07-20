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Юлия Михалкова рассказала о городском дресс-коде

По словам звезды «Уральских пельменей», мужчинам не следует ходить по городу с голым торсом.

Юлия Михалкова рассказала о городском дресс-коде
Юлия Михалкова высказалась о дресс-коде/globallookpress.com

Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова в Instagram рассказала о городском дресс-коде. Она отметила, что сейчас во многих городах страны очень жарко, но не стоит забывать об одежде, которую нужно выбирать.

«Мужчинам не нужно ходить по улицам с голым торсом, не важно есть пресс или нет. И пляжные шорты (плавки) лучше оставить для моря. В жару присмотритесь к натуральным и лёгким тканям. И свободным силуэтам!» — заявила Юлия Михалкова.

Также она отметила, что в Екатеринбурге, где она проживает, в последние дни очень тепло и солнечно. Температура воздуха уже который день превышает тридцать градусов. Также она спросила, как обстоят дела с погодой в других российских городах.

Отметим, что не так давно стало известно, что бывший директор «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский потребовал от бывших коллег по шоу 68 миллионов рублей. Он обратился в суд. Среди тех, кто, как считает Нетиевский, должен ему денег и Юлия Михалкова. В свое время, по версии бывшего директора, каждый участник шоу получил почти по пять миллионов рублей из «общей кубышки». Это были займы участникам шоу, которые они так и не вернули. Деньги участникам «Уральских пельменей» дал нынешний директор коллектива Евгений Орлов.

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Юлия Михалкова рассказала о городском дресс-коде
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