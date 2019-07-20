Вдова Хворостовского трогательно поздравила пасынка с получением диплома

Сын погибшего от рака оперного певца Дмитрия Хворостовского 23-летний Данила закончил учебу в вузе. Об этом сообщила вдова баритона в Instagram Флоранс Илли-Хворостовская. Флоранс опубликовала снимки Данилы с выпускного, адресовав ему трогательное поздравление.

«Мой прекрасный пасынок получил диплом! Поздравляю, Данила! Я так горжусь тобой! И я уверена, что твои родители наблюдают за тобой и тоже гордятся! Люблю тебя», – написала Флоранс в микроблоге.

Подписчики вдовы Хворостовского присоединились к поздравлениям, пожелав парню удачи и реализации всех планов.

Напомним, Данила – сын Хворостовского от первого брака с артисткой кордебалета Светланой Ивановой, которая скоропостижно скончалась в 2015 году после перенесенного менингита. У Данилы есть также сестра-близнец Александра и старшая сестра Мария, которую Хворостовский удочерил.

От оперной певицы Флоранс Илли у Дмитрия Хворостовского родилось двое детей – Нина и Максим. Женщина после смерти исполнителя поддерживает теплые отношения с детьми Хворостовского и часто приезжает к ним в гости.

Напомним, баритон скончался после продолжительной борьбы с раком мозга в 2017 году. Ему было 55 лет.