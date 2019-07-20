НОВОСТИ

Вдова Хворостовского трогательно поздравила пасынка с получением диплома

Флоранс Илли-Хворостовская поделилась фотографией 23-летнего Данилы с выпускного в Instagram.

Вдова Хворостовского трогательно поздравила пасынка с получением диплома
Флоранс Илли-Хворостовская поддерживает теплые отношения с детьми баритона от первого брака. Фото: globallookpress.com

Сын погибшего от рака оперного певца Дмитрия Хворостовского 23-летний Данила закончил учебу в вузе. Об этом сообщила вдова баритона в Instagram Флоранс Илли-Хворостовская. Флоранс опубликовала снимки Данилы с выпускного, адресовав ему трогательное поздравление.

«Мой прекрасный пасынок получил диплом! Поздравляю, Данила! Я так горжусь тобой! И я уверена, что твои родители наблюдают за тобой и тоже гордятся! Люблю тебя», – написала Флоранс в микроблоге.

Подписчики вдовы Хворостовского присоединились к поздравлениям, пожелав парню удачи и реализации всех планов.

Напомним, Данила – сын Хворостовского от первого брака с артисткой кордебалета Светланой Ивановой, которая скоропостижно скончалась в 2015 году после перенесенного менингита. У Данилы есть также сестра-близнец Александра и старшая сестра Мария, которую Хворостовский удочерил.

От оперной певицы Флоранс Илли у Дмитрия Хворостовского родилось двое детей – Нина и Максим. Женщина после смерти исполнителя поддерживает теплые отношения с детьми Хворостовского и часто приезжает к ним в гости.

Напомним, баритон скончался после продолжительной борьбы с раком мозга в 2017 году. Ему было 55 лет.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дмитрий Хворостовскийзвездные детиредкое фотоФлоранс Илли

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Вдова Хворостовского трогательно поздравила пасынка с получением диплома
Интересно?
Поделись с друзьями: