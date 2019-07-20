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Ангелина Вовк предложила оригинальную альтернативу мясу и рыбе

Телеведущая посоветовала употреблять как можно больше грибов.

Ангелина Вовк предложила оригинальную альтернативу мясу и рыбе
Ангелина Вовк посоветовала есть грибы/globallookpress.com

Телеведущая Ангелина Вовк в Instagram заявила, что вегетарианство и длительные посты очень сильно бьют по здоровью и ослабляют организм любого человека. При этом она предложила оригинальную альтернативу мясу и рыбе – это грибы.

«Низкокалорийный продукт с высоким содержанием белка, набором микроэлементов и полезных жирных кислот! Но необходимо соблюдать осторожность! Не все грибы можно есть! И от того, где растут грибы, многое зависит! Будьте осторожны!» — предупредила своих подписчиков известная телеведущая.

Кроме того, Ангелина Вовк опубликовала видеозапись, в которой рассказала о московской погоде. Надо сказать, что лето в этом году не радует москвичей.

«Июль. Макушка лета. А как много дождей в этом году. Конечно, мы все недовольны. Нам хочется жаркой солнечной погоды. А вот грибам лесным как раз эта погода очень нравится. И поэтому, когда я пошла недавно в лес, то нашла столько грибов! И белые, и подберезовики, и подосиновики, и даже, представьте себе, опята. И сегодня у нас на обед были вкуснейшие грибы-опята. Мы их пожарили с лучком. Так что если вы соблюдаете религиозные традиции, то, пожалуйста, запасайтесь сейчас грибами. И любой сорокадневный пост для здоровья вам не страшен. Вы будете здоровы и белок получите в полном объеме», — заявила Ангелина Вовк.

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Ангелина ВовкМоскваНизкокалорийный продуктПлохая погода

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Ангелина Вовк предложила оригинальную альтернативу мясу и рыбе
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