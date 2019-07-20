Netflix опубликовал первый тизер сериала «Ведьмак»

Netflix опубликовала первый тизер сериала «Ведьмак». Вниманию зрителей был представлен двухминутный ролик, на кадрах которого можно увидеть сновных героев первого шоу.

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Слоган к тизеру гласит «Худшие монстры — те, которых мы создаем».Правда, разглядеть толком их не удастся – полизывают их мельком. Но вот, что точно можно понять, что часть персонажей так это, что часть из них обладает магическими способностями.

Премьера нового сериала должна состояться в ближайшие полгода, пишет кр.ru. Напомним, новый многосерийный фильм представляет собой экранизацию фэнтези-романов Анджея Сапковского.