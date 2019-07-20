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Netflix опубликовал первый тизер сериала «Ведьмак»

Премьера фильма должна состояться до конца 2019 года.

Netflix опубликовал первый тизер сериала «Ведьмак»
Сериал "Ведьмак" выйдет до конца 2019 года. Фото: globallookpress.com

Netflix опубликовала первый тизер сериала «Ведьмак». Вниманию зрителей был представлен двухминутный ролик, на кадрах которого можно увидеть сновных героев первого шоу.

Слоган к тизеру гласит «Худшие монстры — те, которых мы создаем».Правда, разглядеть толком их не удастся – полизывают их мельком. Но вот, что точно можно понять, что часть персонажей так это, что часть из них обладает магическими способностями.

Премьера нового сериала должна состояться в ближайшие полгода, пишет кр.ru. Напомним, новый многосерийный фильм представляет собой экранизацию фэнтези-романов Анджея Сапковского.

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новый сериалновый тизерСтриминговый сервис Netflixфэнтези

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Netflix опубликовал первый тизер сериала «Ведьмак»
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