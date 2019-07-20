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Режиссер Стоун попросил Путина стать крестным его дочери

Российский лидер пока не дал четкого ответа на это предложение.

Режиссер Стоун попросил Путина стать крестным его дочери
Оливер Стоун пообещал, что его дочь примет православие. ФОТО: GLOBALLOOK

Американский «оскароносный» режиссер Оливер Стоун попросил Путина стать крестным своей дочери. Свою просьбу он озвучил во время записи интервью с российским лидером для своего фильма «В борьбе за Украину».

Произошло это тогда, когда Путин рассказывал, что уже является крестным у дочери Виктора Медведчука, политика из Украины. После этого Оливер Стоун и обратился с необычным предложением. В ответ на это российский президент спросил режиссера, к какой конфессии она принадлежит сейчас. Стоун заверил главу РФ, что 22-летняя девушка примет православие, поскольку вообще верующая, воспитана в христианской традиции, сообщается на сайте Кремля.

В итоге, Владимир Путин заметил, что сначала нужно спросить ее, захочет ли она заполучить такого крестного. Однако сам при этом четкого ответа на просьбу не дал.

Напомним, это уже не первая встреча главы государства и голливудского режиссера. Два года назад Стоун уже приезжал в Россию для съемок интервью с Путиным. После встречи Стоун рассказал российскому журналисту Андрею Малахову, что первое, на что обратил внимание — это внешний вид Владимира Путина. Режиссера приятно удивил тот факт, что президент России оказался человеком безукоризненным. При этом внешний вид Оливера, с его взъерошенными волосами, был далек от совершенства.

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Режиссер Стоун попросил Путина стать крестным его дочери
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