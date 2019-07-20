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Рудова похвасталась идеальной фигурой в белоснежном купальнике

У звездной актрисы нет ни грамма лишнего веса.

Рудова похвасталась идеальной фигурой в белоснежном купальнике
Рудова опубликовала откровенный снимок/globallookpress.com

Актриса Наталья Рудова в Instagram поделилась снимком, на котором она в белоснежном достаточно откровенном купальнике. Надо отметить, что у звезды нет ни грамма лишнего веса. Выглядит она просто идеально. Актриса опубликовала строчки из популярной песни «Девочка-война», которую исполняют «HammAli & Navai» — «Мы летаем мало. Долго падаем-падаем. Как же ты меня бесишь». Кому она их адресовала не очень понятно.

В комментариях пользователи отметили, что их любимица находится в потрясающей форме. Некоторые, впрочем, посчитали, что актрисе следовало бы быть поскромнее.

Отметим, что не так давно Наталья Рудова появилась на красной дорожке кинотеатра «Октябрь», куда она пришла на премьеру «Короля-льва» без юбки. Также на актрисе тогда были кислотные кроссовки, футболка в тон и рваная джинсовая куртка.

Рудова рассказывала, что из всех диснеевских героев больше всего она хотела походить на Русалочку. Все потому, что она плавает в море и находится в поиске своей любви.

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Тэги:

Наталья РудоваПесня "Девочка-война"Фильм "Король Лев"

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Рудова похвасталась идеальной фигурой в белоснежном купальнике
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