Нетиевский потребовал с «Уральских пельменей» 68 миллионов рублей

Экс-директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский потребовал 68 миллионов рублей со своих бывших коллег. Напомним, что проект он покинул в 2015 году, после чего начались судебные заседания, которым нет конца и края. Между тем первое заседание по иску состоялось 17 июля в Арбитражном суде столицы.

Представитель Сергея Нетиевского, которая представляет его интересы в судах, Ольга Куликова сообщила, что адвокаты ответчиков не предоставили никаких доказательств. Как уверяет Куликова, нынешний директор коллектива Евгений Орлов, будучи генеральным директором ООО «Идея фикс медиа» выдал актерам займы на общую сумму 68 миллионов рублей. Позже он сделал эти огромные деньги невозвратными.

Как сказал сам Нетиевский, каждому актеру шоу досталось по 4 миллиона 900 тысяч рублей. Деньгами каждый участник шоу распорядился по своему усмотрению. Никаких причин, почему займы в последствии стали невозвратными ни Орлов, ни остальные участники коллектива не назвали. Нетиевский уже обратился в правоохранительные органы. Сами «Уральские пельмени» пока ситуацию не комментируют, сообщает «Комсомольская правда-Екатеринбург».

Отметим, что ранее Нетиевский объяснял, почему он покинул коллектив. По его словам, он перестал расти в нем в творческом плане. Кстати, в одном из недавних интервью, лидер нынешних «Уральских пельменей» Сергей Исаев назвал Нетиевского сумасшедшим. Как отмечал Исаев, в этой истории не прав именно бывший директор. По его мнению, сторонам необходимо в самое ближайшее время садиться за стол переговоров, потому что в судах вряд ли кто-то добьется справедливости.

Добавим, что в прошлом году шоу покинула еще два участника, которые пустились в свободное плавание. Это Андрей Рожков и Вячеслав Мясников. Сейчас они с успехом гастролируют по стране и даже зарубежным странам с программой «Ваши пельмени». Полные залы по-прежнему и на концертах самих «Уральских пельменей». Как уверены фанаты, команда разделилась, чтобы больше заработать денег. Между тем Мясников ранее говорил, что настанет день и он обязательно объяснит, почему они с Рожковым сейчас вне коллектива. При этом в Екатеринбурге они присоединяются к остальным участникам шоу на концертах. Этому есть объяснение. В уральской столице проходят записи программ «Уральских пельменей» для телевидения.