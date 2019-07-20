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Виктория Боня представила поклонникам свою джинсовую коллекцию

Некоторые подписчики звезды в Instagram пожаловались на дороговизну одежды.

Виктория Боня представила поклонникам свою джинсовую коллекцию
Виктория Боня расказала о джинсах собственного производства. Фото: EASTNEWS.RU

У одежды, которую выпускает Виктория Боня достаточно как сторонников, так и противников. Если одни нахваливают платья и джинсы за «невероятное» удобство, красоту и качество, другие – резонно замечают, мол, есть в продаже и другие неплохие бренды, но цены на их одежду ниже.

Споры эти бесконечные и вспыхивают на странице в Instagram Виктории каждый раз, как она посвящает публикации своему любимому бизнесу. Так получилось и в этот раз, когда Боня решила продемонстрировать, как говорится на себе, все прелести джинсов. Описав достоинства, продемонстрировав посадку, светская львица предложила поделиться впечатлениями у покупательниц. Те не отказались.

«Джинсы купила, и очень довольна качеством. Очень круто сидят, думаю лет 10 они мне прослужат, если не раскабанею, конечно», — признается подписчица.

«Только цена, Вика, слишком завышена. Видимо, для таких звезд, как ты — ты и создаешь свою коллекцию. А это 5% населения. Я никогда не куплю платье у тебя из искусственного шелка за 30тр. Мне очень нравятся твои коллекции, но для таких как я — это недоступно, мне жаль таких денег. Говорю прямо — ничего личного», — делится поклонница.

А некоторые комментаторы посоветовали Вике отказаться от рекламы в ленте, потому что им хочется настоящих эмоций, снимков, которые выражают настоящие жизненные ценности, а не модные тренды.

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Тэги:

Брендовая одеждаВиктория Бонямодные джинсысобственный бизнес

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Виктория Боня представила поклонникам свою джинсовую коллекцию
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