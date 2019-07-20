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Элтон Джон сочинит партии к мюзиклу «Дьявол носит Prada»

Популярный бестселлер, по которому был снят не менее известный фильм, теперь найдет свое воплощение на Бродвее.

Элтон Джон сочинит партии к мюзиклу «Дьявол носит Prada»
"Дьявол носит Prada" воплотят на Бродвее. Кадр из фильма "Дьявол носит Prada" (2006)

Фэшн-сказка о синем чулке, которая начала в в конце концов разбираться в оттенках лазурного, теперь переберется и на Бродвей. Да-да! Речь идет о любимой книге и экранизации «Дьявол носит Prada». Нужно больше колорита?

Тада-дам! Партии к мюзиклу напишет сам сэр Элтон Джон, собственной персоной. А помогать ему в этом креативном, но не простом деле будут американская певица Шайна Тауб, имеющая солидный театральный опыт, и корифей Бродвея драматург Пол Рудник.

«Переосмысление «Дьявол носит Prada» в виде мюзикла супер-волнительно», — поведал Элтон Джон.

«Я большой фанат как книги, так и художественного фильма, не говоря уже о мире фэшн. С нетерпением жду, когда смогу вцепиться зубами в этот лакомый кусочек поп-культуры», — цитирует маэстро Vogue.

Напомним, что фильм «Дьявол носит Prada», снятый по одноименному роману Лорен Вайсбергер, вышел в 2006 году. Прототипом главной героини Миранды Пристли, которую блистательно сыграла Мерил Стрип, стала шеф-редактор американского Vogue Анна Винтур.

Роль «синего чулка», которая мечтает о серьезной журналистике, досталась Энн Хэтэуэй (Андреа или Энди), а старшую ассистентку Миранды сыграла Эмили Блант — эти же именем звали и ее персонаж .

Примечательно, что несмотря на то, что в центре сюжета оказалась Энди, критики отдали пальму первенства за актерское мастерство именно Блант.

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VogueБродвейДьвол носит PradaмюзиклЭлтон Джон

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Элтон Джон сочинит партии к мюзиклу «Дьявол носит Prada»
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