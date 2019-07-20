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После сообщений о возможном разводе Глюкоза стала «куклой»

Поклонники ни словом не обмолвились о семейных проблемах певицы.

После сообщений о возможном разводе Глюкоза стала «куклой»
Наталья Ионова не комментирует слухи о возможном разводе. ФОТО: INSTAGRAM

Одной из главных новостей в последние дни, которую активно обсуждают светские сплетники и пользователи социальных сетей, конечно, стал кризис в семейной жизни певицы Натальи Ионовой, выступающей под псевдонимом  Глюкоза. Поговаривают даже о грядущем в скором времени разводе.

Сама певица не опровергает появившиеся слухи, косвенно подтверждая, что какие-то проблемы в семье все же есть. Вместо этого Наталья решила вспомнить веселые счастливые времена и поделилась на своей странице в Instagram пятью архивными фотографиями, на которых она изображена в самых разных образах.

«Помните, в детстве были бумажные куклы, которым нужно было вырезать наряды? Сегодня поиграем во что-то похожее, но куколкой буду я», — пишет артистка, отмечая — ей очень приятно осознавать, что ее стиль так нравится поклонникам.

Наталья предложила фанатам выбрать один из пяти снимков, который нравится им больше всего. Что удивительно, это подписчики и сделали. Вернее, только это они и сделали, деликатно не упоминая о слухах, и не расспрашивая Наталью о подробностях грустной истории.

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звездаИнстаграммодные образыПевица Глюкозаслухи о разводе

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После сообщений о возможном разводе Глюкоза стала «куклой»
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