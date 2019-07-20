17-летний сын Лиз Хёрли получил доступ к многомиллионному состоянию

Отпрыск актрисы решением суда был признан легальным бенефициаром денег своего деда со стороны отца.

Сын Элизабет Хёрли отвоевал в суде свое право на наследование состояния деда со стороны отца.

Дэмиан, который пошел по стопам матери и зарабатывает приличные деньги в модельном бизнесе, может и в будущем рассчитывать на безбедное существование.

Молодой человек сумел выиграть дело у траста доктора Питера Бинга, мультимиллионера, который хотел лишить своего внука состояния.

Причиной, по которой дед Дэмиана хотел лишить его доступа к семейному трасту, стал его статус бастарда или, как говорили на Руси, байстрюка — ребенка, рожденного вне брака.

Однако судья на слушаниях, состоявшихся в Лос-Анджелесе на этой неделе, признал, что 17-летний Дэмиан является полноправным наследником семейного состояния.

Дед юноши настаивал, что его сын — 54-летний бизнесмен Стив, «никогда не встречался» с Дэмианом, и не желает, чтобы подросток наследовал семейный траст.

Он также проводил «политику партии», согласно которой внуки должны «воспитываться в семье, чтобы иметь доступ к состоянию».

В документах, которые были поданы в судебные органы, было сказано, что доктор Бинг «не предоставит доступ к состоянию любому индивиду, рожденному вне брака, если только тот не прожил существенный отрезок времени в качестве постоянного члена семьи».

Дед Дэмиана настаивал, что определение «внук» в уставе траста было изложено расплывчато. Однако судья постановил, что «в термине «внук» нет никакой неопределенности».

Дэмиан является сыном 54-летней модели и актрисы Элизабет Хёрли. Он родился в 2002 году.

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Стив, чье состояние оценивается в 571 миллион долларов, отрицал, что ребенок звезды является его отпрыском.

Он утверждая, что был не единственным, с кем Лиз в то время состояла в отношениях. Тем не менее, ДНК-тест его отцовство подтвердил, напоминает Mirror.