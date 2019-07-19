Анна Хилькевич предложила угадать, куда она улетела в отпуск с мужем

Актрису до сих пор мучает совесть, что она оставила отпрысков на бабушек и дедушек.

Анна Хилькевич отправилась с мужем в отпуск. Двух дочек актриса оставила с бабушками, дедушками и няней. Звезда сериала «Универ» назвала отдых «побегом». Звезда убеждена, что ей нужно проводить время наедине с супругом, но будучи мамой она беспокоится за детей.

«Признаюсь, было сложно решиться. И продержаться, чтобы потом не сдать билеты. Совесть мучает до сих пор, но я повторяю себе и мужу, как мантру: «Артур, нам нужно и вдвоём отдыхать! Детям хорошо на даче с бабушками! Тем более, что это ненадолго», — написала Анна Хилькевич в Instagram.

Актриса опубликовала снимок из самолета и попросила подписчиков отгадать, куда они отправились. Ксения Бородина решила, что супруги отдохнут в Греции — на Миконосе. Звезда сериала ответила: «Почти». В Stories Хилькевич оставила подсказку. Она пожаловалась, что не может ничего купить, так как попала в разгар сиесты. Подобный отдых практикуют в Испании, Италии и Греции. Вполне возможно, что супружеская пара решила отдохнуть именно в Греции.