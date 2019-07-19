НОВОСТИ

Анна Хилькевич предложила угадать, куда она улетела в отпуск с мужем

Актрису до сих пор мучает совесть, что она оставила отпрысков на бабушек и дедушек.

Анна Хилькевич предложила угадать, куда она улетела в отпуск с мужем
Анна Хилькевич. Фото: globallookpress

Анна Хилькевич отправилась с мужем в отпуск. Двух дочек актриса оставила с бабушками, дедушками и няней. Звезда сериала «Универ» назвала отдых «побегом». Звезда убеждена, что ей нужно проводить время наедине с супругом, но будучи мамой она беспокоится за детей.

«Признаюсь, было сложно решиться. И продержаться, чтобы потом не сдать билеты. Совесть мучает до сих пор, но я повторяю себе и мужу, как мантру: «Артур, нам нужно и вдвоём отдыхать! Детям хорошо на даче с бабушками! Тем более, что это ненадолго», — написала Анна Хилькевич в Instagram.

Актриса опубликовала снимок из самолета и попросила подписчиков отгадать, куда они отправились. Ксения Бородина решила, что супруги отдохнут в Греции — на Миконосе. Звезда сериала ответила: «Почти». В Stories Хилькевич оставила подсказку. Она пожаловалась, что не может ничего купить, так как попала в разгар сиесты. Подобный отдых практикуют в Испании, Италии и Греции. Вполне возможно, что супружеская пара решила отдохнуть именно в Греции.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

InstagramАнна Хилькевичзвездный отдыхКсения Бородина

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Анна Хилькевич предложила угадать, куда она улетела в отпуск с мужем
Интересно?
Поделись с друзьями: