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Ирине Шейк предложили переехать в Приморье после скандала с Леди Гагой

Официальный аккаунт администрации Приморского края в Instagram написал комментарий модели, в котором пообещал мужа-моряка и ипотеку под 2%.

Ирине Шейк предложили переехать в Приморье после скандала с Леди Гагой
Ирина Шейк. Фото: globallookpress

После флешмоба в Instagram Леди Гаги русскоязычное население также не обошло стороной аккаунт Ирины Шейк. Недавно модель вместе с Адрианой Лимой украсила обложку Vogue. Под одним из таких постов официальный аккаунт Приморского края предложил топ-модели переехать к ним жить.

В комментарии представитель администрации пообещал Ирине мужа-моряка, бесплатный гектар земли и ипотеку под 2% годовых. Также Instagram Приморского края пытался заманить модель материнским капиталом и автомобилем в подарок за шестого ребенка.

Ирина Шейк. Фото
Приморский край заманивает Ирину Шейк на ПМЖ. Скриншот: instagram.com/irinashayk/

Ирина Шейк никак не комментирует личную жизнь и тем более редко отвечает на русскоязычные комментарии в Instagram. Недавно модель рассталась с отцом дочери Брэдли Купером после четырех лет отношений. Поклонники уверены, что разлучницей стала Леди Гага. Вместе с ней актер снимался в фильме «Звезда родилась», где, по мнению фанатов, у них завязался роман.

После слухов о том, что Леди Гага якобы переехала к Брэдли Куперу, русскоязычные пользователи атаковали аккаунт певицы в Instagram. Поначалу поклонники Ирины Шейк пытались затравить звезду, но позже организовали «Гагачат». В комментариях россияне обсуждали, как готовить котлеты, искали свою любовь и обсуждали фильмы. Даже депутат ответил на возмущения избирателей в аккаунте Леди Гаги.

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Ирине Шейк предложили переехать в Приморье после скандала с Леди Гагой
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