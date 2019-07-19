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Басков предложил зацеловать покрытые синяками коленки Лободы

Певица показала, как тяжело ей дался последний концерт.

Басков предложил зацеловать покрытые синяками коленки Лободы
Светлана Лобода. Фото: КП

Недавний концерт Светланы Лободы в Нижнем Новгороде собрал десятки тысяч человек. Певица призналась, что впервые собрала стадион. Поддержать маму приехала старшая дочь — 8-летняя Ева. Для того, чтобы удивить поклонников, Лобода пересилила свой страх высоты. Звезда эффектно спустилась на сцену в машине.

Певица осталась довольна концертом. Однако выступление далось непросто. Певица выложила в Instagram фото ног, сплошь покрытых синяками.

«Вы спрашиваете меня люблю ли я свою профессию? Очень люблю! Но, как стало уже понятно, чем больше зал, тем больше я хромаю после…» — подписала фото Светлана Лобода.

В комментариях переполошились не только поклонники, но и звездные коллеги. Лолита Милявская ахнула при виде гематом и посоветовала Лободе срочно лечиться мазью. Николай Басков был настроен более романтично. «Надо зацеловать», — написал «натуральный блондин», чем немало смутил фанатов певицы. Как отреагировала Светлана Лобода, остается загадкой.

Лолита и Николай Басков. Фото
Лолита и Николай Басков о синяках Лободы. Скриншот: instagram.com/lobodaofficial/
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Басков предложил зацеловать покрытые синяками коленки Лободы
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