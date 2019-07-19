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Борис Моисеев встретился с Пугачевой на фестивале Вайкуле

Певец с удовольствием встречается с друзьями в Юрмале.

Борис Моисеев встретился с Пугачевой на фестивале Вайкуле
Борис Моисеев. Фото: globallookpress

Борис Моисеев на месяц переселился в трехкомнатную квартиру в Юрмале. Певец любит почти каждое лето проводить на латвийском курорте. Чаще всего артист гуляет вдоль берега моря, ест шашлык в компании друзей и посещает культурные мероприятия. Фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву» не стал исключением.

Моисеев пришел на открытие 18 июля. Перед концертом певец встретился с давними знакомыми – Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным. Звездная чета приехала отдыхать в Юрмалу с детьми. Лайма Вайкуле признавалась, что Пугачева всегда заглядывает к ней в гости во время отпуска. В то же время певица не была уверена, придет ли Примадонна на фестиваль.

Борис Моисеев сфотографировался с Пугачевой и Галкиным. В Instagram звезде пожелали здоровья и заметили, как свежо он выглядит. После инсульта, который перенес девять лет назад, Моисеев нечасто появляется на публике.

В последний раз певец виделся с Примадонной в апреле. Он посетил юбилейный концерт, но даже не мог держать букет для именинницы в руках из-за того, что после болезни ему парализовало левую часть тела.

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Алла Пугачева и Максим ГалкинАлла Пугачева последние новостиБорис Моисеевфестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву"Юрмала

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Борис Моисеев встретился с Пугачевой на фестивале Вайкуле
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