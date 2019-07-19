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Алека Болдуина смутило фото старшей дочери в белье

Айрленд Болдуин снялась на балконе отеля в одних стрингах.

Алека Болдуина смутило фото старшей дочери в белье
Айрленд Болдуин смутила отца. Фото: instagram.com/irelandbasingerbaldwin/

Отец Айрленд Болдуин не слишком был рад свежей фотосессии своей дочери. Алек Болдуин не оценил «красоту текущего момента» — актера смутил тот факт, что его наследница предстала практически обнаженной.

Модель разделась, чтобы сделать утреннее фото на балконе одного из отелей Нью-Йорка. Для съемки она облачилась в тюрбан из полотенца и стринги телесного цвета. Дополнили смелый образ черные туфли на каблуке.

На фото 23-летняя Айрленд позирует, стоя спиной к камере. Одну руку она подняла в приветственном жесте, а в другой держит еще одно полотенце.

В комментарии девушка поблагодарила отель за гостеприимство. «Возможно, что после этого фото меня сюда больше не пустят, но это так круто. Да, и мои ягодицы на самом деле не такие белые. Это просто солнце. И оно тоже белое», — написала она в комментарии.

В то время как часть пользователей засыпала модель комплиментами, некоторые сочли снимок слишком вызывающим. Не понял дочь и ее отец. «Я прошу прощения, что?», — написал он.

Подписчики поддержали актера и посоветовали девушке проявить хоть какое-то уважение к своим звездным родителям — Алеку и Ким Бейсингер.

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Айрленд БолдуинАлек Болдуиндети звездобнаженные знаменитости

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Алека Болдуина смутило фото старшей дочери в белье
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