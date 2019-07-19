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«Психанула»: Анфиса Чехова показала фото после похода к стилисту

Телеведущая решила обновить стрижку.

«Психанула»: Анфиса Чехова показала фото после похода к стилисту
Анфиса Чехова / global look press

Анфиса Чехова — популярная телеведущая и блогер. За ее жизнью в Instagram следят более 1,6 миллионов человек. Именно поэтому телезвезда старается всегда удивлять своих подписчиков, а также делиться полезной информацией и красивыми фотографиями.

В этот раз Анфиса Чехова рассказала у себя в Instagram Stories о том, что она решила сменить прическу. Телеведущая пришла к своему мастеру, и они «психанули», отрезав длинные волосы телеведущей сразу до плеч.

Анфиса Чехова с новой прической
Анфиса Чехова с новой прической / www.instagram.com/achekhova/

«Мы к Ксюшей психанули», — с юмором рассказала Чехова у себя в Stories.

В пятницу, 19 июля, звезда российских телеэкранов решила устроить себе день красоты. Она не только сходила к парикмахеру и сменила прическу, но и сходила в клинику на омолаживающие процедуры. Об этом Анфиса рассказала у себя на странице в Instagram.

Напомним, ранее Чехова призналась, что после нескольких поездок в арабские страны она полюбила длинные закрытые наряды — абайи. Именно в них телеведущая чувствует себя максимально женственно и сексуально, несмотря на то, что они скрывают тело.

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«Психанула»: Анфиса Чехова показала фото после похода к стилисту
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