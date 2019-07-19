Киркоров поддержал Бледанс в детском хосписе в Крыму

Эвелина Бледанс приехала в Крым вместе с сыном не только на отдых. Телеведущая посетила детский хоспис, где организовала пресс-конференцию, посвященную успехам центра «Мы все разные». Позже Бледанс участвовала в благотворительном концерте в Алуште, чтобы поддержать детский хор хосписа.

Телеведущая была в восторге, когда Филипп Киркоров устроил ей сюрприз. Король российского шоу-бизнеса присоединился к благотворительному концерту на радость публике. Звезда счастлива, что певец потратил свое время, хотя мог просто сделать пожертвование.

«Представляете, что чувствовали водители стоящих в пробке у концертного зала в Алуште автомобилей, когда между ними шествовала величественная фигура Филиппа Киркорова!» — пошутила Эвелина Бледанс.

Филипп Киркоров не пропустил ни одно выступление на концерте. Все вырученные средства пойдут на поддержку Крымского хосписа. Бледанс поблагодарила Киркорова за доброе сердце. «Где ты, там любовь!» — написала она.

Подписчики остались в восторге от доброго поступка звезд. Многие отметили, как хорошо Эвелина Бледанс и Филипп Киркоров смотрятся вместе. Актер Станислав Садальский в шутку написал: «Так ты выйдешь замуж за Филиппа?». Телеведущая ответила в той же манере: «Если позовет – побегу!».