Борис Моисеев не вернется на сцену после инсульта

Борис Моисеев был одним из первых, кто облюбовал Юрмалу. По словам певца, каждое лето на месяц он переезжает в трехкомнатную квартиру с видом на море. Единственное, что смущает здесь, – высокие коммунальные платежи.

Артист старается каждый день гулять вдоль берега или по городу. Моисеев признался, что радуется, когда его узнают на улице. Певец успел попутешествовать – день рождения он отпраздновал в круизе в Майами. В Юрмале Борис Моисеев, конечно же, не пропустил фестиваль Лаймы Вайкуле. Артист чувствует себя хорошо, но о сцене даже не думает.

«Никогда и ни за что! Меня туда не тянет, не хочу больше выступать. Это все в прошлом!» — заявил Борис Моисеев порталу «Дни.ру».

Напомним, девять лет назад певец перенес инсульт. Врачи ввели Моисеева в кому, подключили к искусственной вентиляции легких. В итоге у артиста парализовало левую часть тела. Сейчас состояние Бориса Моисеева стабильное – певец встречается с друзьями и радуется жизни.

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Недавно Бориса Моисеева навестил в Юрмале Гия Эрадзе. Вместе звезды полакомились шашлыком на свежем воздухе. Певец стремительно идет на поправку и выглядит лучше. В апреле артист не смог пропустить юбилейный концерт Аллы Пугачевой. При этом Моисеев даже не мог держать букет для Примадонны – ему помогал его директор.