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По следам сестры: Анна Бузова записала на студии дебютную песню

Судя по всему, девушка решила проявить себя вслед за Ольгой Бузовой.

По следам сестры: Анна Бузова записала на студии дебютную песню
Анна Бузова / www.instagram.com/annabuzova/

Анна Бузова немало удивила своих поклонников неожиданной новостью — девушка решила записать дебютную песню. Причем, она долго не решалась на такой шаг, сомневаясь в своих силах. Однако затем сестра Ольги Бузовой поговорила с мамой и та ее поддержала. После чего девушка все-таки отправилась на студию. Об этом Аня рассказала у себя в Instagram Stories.

Позднее 31-летняя Бузова опубликовала на странице в соцсети фотографию из звукозаписывающей студии в процессе создания новой композиции. Пока что ни название песни, ни дата выхода трека неизвестны. Однако девушка пообещала держать поклонников в курсе событий.

Мнения подписчиков в комментариях разделились. Одни поддержали Анну, другие посчитали, что она хочет повторить успех своей сестры, а третьи попросили девушку не петь, ведь она сама признавалась, что у нее нет ни слуха, ни голоса.

Комментарии
https://www.instagram.com/annabuzova/

А вот Ольга Бузова вряд ли поддержит сестру в этом начинании, ведь, насколько известно прессе, родственницы не общаются с начала года. Сестры повздорили, но не посвящали общественность в детали конфликта.

Кстати, Бузова находится в Бишкеке, куда она прилетела, чтобы дать очередной концерт. Певица призналась, что очень устала от напряженного графика.

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Анна Бузовановая песняОльга Бузовапесня

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По следам сестры: Анна Бузова записала на студии дебютную песню
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