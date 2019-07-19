Слова полицейского, сказанные за день до помолвки, ранили Диану

Королевский биограф Эндрю Мортон рассказал о чувствах принцессы перед объявлением о ее обручении.

Принцесса Диана, будучи замужем за принцем Чарльзом, записала ряд аудиопленок. Позже они попали в руки королевского биографа Эндрю Мотртона, который выпустил книгу «Диана: ее настоящая история».

На одной из записей леди Ди призналась, что слова полицейского, сказанные им за день до объявления о ее помолвке, отозвались в ее сердце болью. По словам принцессы, его высказывание было «как нож в сердце».

После свадьбы с сыном Елизаветы II, Диана стала самым желанным объектом «охоты» папарцци. Люди хотели знать все до малейших подробностей о «народной принцессе» и СМИ всеми силами пытались удовлетворить их любопытство.

Принцесса стала одной из самых фотографируемых женщин 1980-90-х. Ее беспрецедентная популярность шагнула далеко за пределы Туманного Альбиона, а сказочная свадьба с принцем Чарльзом по сей день остается самым просматриваемым событием в истории.

Между 1992 и 1993 годами Диана сделала несколько записей в Кенсингтонском дворце, где рассказала о своем детстве, о совете, который ей дала королева по поводу мужа и своих чувствах в отношении Камиллы Паркер-Боулз, которая в то время была любовницей Чарльза.

Она также поведала, что сказал ей охранявший ее дом полицейский за день до объявления о ее обручении. «Я навсегда уходила из своей квартиры», — начала она свой рассказ.

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Неожиданно к ней подошел полицейский и сказал: «Я просто хотел, чтобы вы знали, что для вас это последняя ночь свободы до конца вашей жизни, поэтому возьмите от нее по полной. Это было как ножом по сердцу», — цитирует Диану Express.