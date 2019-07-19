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Серябкина дала несколько советов, как справиться с травлей

Экс-солистка группы Serebro столкнулась с кибербуллингом после слухов о романе с Максимом Фадеевым.

Серябкина дала несколько советов, как справиться с травлей
Ольга Серябкина. Фото: Кудрявов Борис, КП

Пост Ольги Серябкиной в Instagram о травле набрал сотни комментариев. Подписчики поделились своими историями после того, как певица откровенно рассказала о собственных переживаниях. Экс-солистку группы Serebro преследовали в Сети. Серябкина пережила так называемый кибербуллинг – тысячи негативных комментариев заставили звезду обратиться к психологу.

Признание далось певице непросто. После поддержки фанатов Ольга Серябкина дала советы тем, кто столкнулся с травлей. Прежде всего, не стоит замыкаться в себе. Игнорирование также не поможет – обычно любопытство берет верх. Поэтому певица призывает поклонников обсуждать проблемы.

«Запишитесь на терапию к психологу. Общайтесь с близкими, рассказывайте, что вас беспокоит. Здесь важно понять, что вокруг есть люди, которые любят вас, уважают и дорожат вами. И их мнение гораздо важнее, чем, например, мнение абсолютно незнакомых ноунеймов в интернете», — написала Ольга Серябкина.

Певица надеется однажды найти способ, как остановить травлю. Артистка столкнулась с потоком негатива после интервью бывшей коллеги Елены Темниковой. Экс-солистка Serebro заявила, что Серябкина долгие годы скрывала роман с женатым Максимом Фадеевым. В свою очередь Ольга Серябкина ответила, что роман у неё был, но не с продюсером, а с самой Темниковой.

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InstagramSerebroОльга Серябкинатравля в Сети

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Серябкина дала несколько советов, как справиться с травлей
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