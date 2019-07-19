Внук Грейс Келли женится после семи лет знакомства с невестой

Лето для княжеской семьи Монако выдалось на бракосочетания урожайным. Не успели отзвучать поздравления со свадьбой Шарлотты Казираги, как стало известно, что 27 июля состоится еще одна церемония венчания.



В этот раз к алтарю пойдет внук Грейс Келли — 26-летний Луи Дюкре, сын Стефании Гримальди. Избранницей пятнадцатого в очереди наследника на престол стала Мари Шевалье. Влюбленные познакомились в 2012 году во Франции, где вместе учились в бизнес-школе.

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О том, что Луи сделал предложение своей девушке, стало известно в феврале прошлого года. Дюкре у себя в аккаунте опубликовал ряд снимков. Молодой человек оказался романтиком — помолвочное кольцо он подарил Мари на берегу океана, стоя на коленях.

«Позвольте представить вам будущую мадам Дюкре», — написал он в комментарии, добавив, что девушка дала свое согласие и теперь они обручены.

Стоит отметить, что 1 марта 2019 года пара отметила семь лет со дня знакомства. В профиле жениха появился очередной снимок с его возлюбленной.

«С семилетним юбилеем! Сегодня ровно 7 лет, как я живу в мечте с тобой, Мари Шевалье. Скоро ты будешь моей женой. Я так тебя люблю!» — подписал он фото.

Свадебная церемония пройдет 27 июля в католическом соборе Святого Николая. По всей вероятности, свадебное платье невеста закажет у испанского брэнда Rosa Clara.

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Такой вывод напрашивается исходя из недавней публикации будущей новобрачной. Она выложила ролик, где идет с сумкой этой марки.

Свой пост она сопроводила хэштегом #itsgettingreal (англ.: это становится реальностью. — Прим. ред.), намекая, что наряд невесты будет именно от этого модного дома.