Режиссер спектакля раскрыл подробности падения Чуриковой со сцены

Падающую артистку успел подхватить и поставить на ноги один из зрителей.

Инна Чурикова упала со сцены, играя в спектакле «Старая дева». Сообщалось, что 75-летнюю актрису госпитализировали в реанимацию и состояние ее тяжелое. Но режиссер постановки Борис Мильграм успокоил поклонников, сообщив, что артистка в сознании и уже находится в обычной палате.

Режиссер раскрыл детали падения со сцены Инны Михайловны. Он подтвердил, что инцидент произошел уже в финальной части постановки. Перед занавесом, когда по плану менялись декорации, Чурикова, скорее всего, оступилась, исполняя танец.

Актриса упала прямо в зрительный зал. Ее успел подхватить и поставил на ноги кто-то из зрителей. А игравшая с ней Екатерина Васильева спустилась со сцены и увела за кулисы.

«Вышел актер Александр Михайлов и сказал залу, что ее увезли в больницу», – сообщил Мильграм порталу Teleprogramma.pro.

По словам режиссера, у Чуриковой «руки и ноги целы». Судя по всему, тяжелых травм она не получила, отделавшись ушибами.