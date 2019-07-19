«Спас индейцев, спаси и нас!»: активисты призвали Ди Каприо защитить Байкал

Пользователи Instagram из России переключились с профиля Леди Гаги на аккаунт звезды «Однажды в Голливуде».

После нашествия российских поклонников на страничку Леди Гаги из-за ее «причастности» к расставанию Ирины Шейк с Брэдли Купером, сетевые непоседы решили ни много ни мало спасти Байкал.

Инициатором очередного флэшмоба стал администратор странички, рассказывающей о бурятском городе Улан-Уде.

больше по теме Николь Шерзингер занимается спасением редких морских черепах Модель в том числе активно лоббирует мероприятия по очистке водоемов от пластиковых пакетов.

В комментарии к акции он отметил, что подписи к фото Леди Гаги стали «хохмой», получившей мировую известность. Поэтому точно также можно привлечь внимание и к по-настоящему важным проблемам.

Эко-активист призвал российских пользователей оставлять в публикациях Леонардо Ди Каприо комментарии на русском и английском, сопровождая их хэштегами #спастибайкал #байкалнаш #savebaikal.

В результате под постами актера, который является основателем фонда по спасению дикой природы, появилось множество призывов о помощи. Россияне умоляют звезду Голливуда спасти озеро.

«За Байкал!», «Leo!!! После фильма «Начало» полюбила тебя всем сердцем!!! Переживали всем миром по поводу твоего «Оскара»! Не подведи нас!!! Помоги спасти Байкал!!! Нас никто не слышит! Будь нашим голосом!», «Лео, помоги спасти Байкал!», — пишут одни.

«Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили «Титаник», — острят другие.

«Лева, спаси Байкал!», «У нас тут медведей и так хватает! Vodka. Balalaika», — пишут они под фото с изображением медведя.

«Левчик, родненький, спаси Байкал!», «Спас индейцев, спаси и нас!» — призывают защитники экологии Ди Каприо.

Нашелся и менее сознательный гражданин, который решил под «флешмобный» шумок продать гараж. Недорого.