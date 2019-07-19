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«Спас индейцев, спаси и нас!»: активисты призвали Ди Каприо защитить Байкал

Пользователи Instagram из России переключились с профиля Леди Гаги на аккаунт звезды «Однажды в Голливуде».

«Спас индейцев, спаси и нас!»: активисты призвали Ди Каприо защитить Байкал
В аккаунте Ди Каприо запустили флешмоб #спастибайкал. Фото: Global Look Press

После нашествия российских поклонников на страничку Леди Гаги из-за ее «причастности» к расставанию Ирины Шейк с Брэдли Купером, сетевые непоседы решили ни много ни мало спасти Байкал.

Инициатором очередного флэшмоба стал администратор странички, рассказывающей о бурятском городе Улан-Уде.

В комментарии к акции он отметил, что подписи к фото Леди Гаги стали «хохмой», получившей мировую известность. Поэтому точно также можно привлечь внимание и к по-настоящему важным проблемам.

Эко-активист призвал российских пользователей оставлять в публикациях Леонардо Ди Каприо комментарии на русском и английском, сопровождая их хэштегами #спастибайкал #байкалнаш #savebaikal.

В результате под постами актера, который является основателем фонда по спасению дикой природы, появилось множество призывов о помощи. Россияне умоляют звезду Голливуда спасти озеро.

«За Байкал!», «Leo!!! После фильма «Начало» полюбила тебя всем сердцем!!! Переживали всем миром по поводу твоего «Оскара»! Не подведи нас!!! Помоги спасти Байкал!!! Нас никто не слышит! Будь нашим голосом!», «Лео, помоги спасти Байкал!», — пишут одни.

«Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили «Титаник», — острят другие.

«Лева, спаси Байкал!», «У нас тут медведей и так хватает! Vodka. Balalaika», — пишут они под фото с изображением медведя.

«Левчик, родненький, спаси Байкал!», «Спас индейцев, спаси и нас!» — призывают защитники экологии Ди Каприо.

Флешмоб "Спаси Байкал". Скриншот.
В аккаунте Ди Каприо запустили флешмоб #спастибайкал. Скриншот: instagram.com/leonardodicaprio/
Флешмоб "Спаси Байкал". Скриншот.
В аккаунте Ди Каприо запустили флешмоб #спастибайкал. Скриншот: instagram.com/leonardodicaprio/
Флешмоб "Спаси Байкал". Скриншот.
В аккаунте Ди Каприо запустили флешмоб #спастибайкал. Скриншот: instagram.com/leonardodicaprio/
Флешмоб "Спаси Байкал". Скриншот.
В аккаунте Ди Каприо запустили флешмоб #спастибайкал. Скриншот: instagram.com/leonardodicaprio/

Нашелся и менее сознательный гражданин, который решил под «флешмобный» шумок продать гараж. Недорого.

Флешмоб "Спаси Байкал". Скриншот.
Среди эко-активистов нашелся и несознательный гражданин. Скриншот: instagram.com/leonardodicaprio/
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#спасибайкалБайкалЛеонардо Ди Каприопопулярный флешмобфлешмобэкология

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«Спас индейцев, спаси и нас!»: активисты призвали Ди Каприо защитить Байкал
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