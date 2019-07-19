Шатунов улетел после операции восстанавливаться в Сочи

Юрий Шатунов несколько дней назад перенес операцию. Прямо во время гастролей у артиста сильно заболел зуб и воспалилась гайморова пазуха. Чтобы избежать серьезных последствий, врачи приняли решение прооперировать звезду 90-х.

Восстанавливаться после хирургического вмешательства солист группы «Ласковый май» отправился в Сочи. Перед вылетом на курорт из российской столицы Шатунов решил сделать селфи и опубликовать его в Instagram.

«Всем привет )) Я в аэропорту Шереметьево вылетаю на отдых. Всем Хорошего Лета!!!», — подписал новый снимок 45-летний артист.

Большинство поклонников пожелали кумиру молодежи 90-х хорошего отдыха и выздоровления после операции. На новых кадрах видно, что у Шатунова появилась седина и, в целом, он выглядит уставшим. Фанаты попросили, чтобы певец побольше отдыхал и набирался сил.

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В Сочи Юрий прямиком отправился в отель своего товарища и создателя группы «Ласковый май» Андрея Разина. Продюсер уже сообщил в Instagram о том, что Шатунов отдыхает и идет на поправку. Кстати, уже в октябре планируется начать новый гастрольный тур по стране с участием артиста, добавил Разин.