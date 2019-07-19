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Цыганова до сих пор не забыла ребенка, которого не смогла усыновить

По словам певицы, она до сих пор молится за мальчика, которого не успела забрать из детдома.

Цыганова до сих пор не забыла ребенка, которого не смогла усыновить
Цыганова опоздала с усыновлением на сутки/globallookpress.com

Певица Вика Цыганова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала, что однажды она с мужем отправилась на яхте в путешествие по океану. Так случилось, что в руки ей и супругу вдали от дома попался журнал, в котором была трогательная история о мальчике Алеше, мечтавшем отправиться в дальние страны. Ребёнок в этот момент находился в детском доме.

Вика и Вадим Цыгановы не успели усыновить ребенка
Чета Цыгановых на сутки опоздала с усыновлением/globallookpress.com

Ведущий Борис Корчевников напомнил чете Цыгановых о той истории: «Вы храните журнал 2011 года. Ему скоро десять лет. Вы нашли вот это объявление: «Алеша мечтает отправиться в путешествие на корабле. «И не на каком-нибудь военном, а на паруснике», — сказал мальчик, подперев рукой подбородок. «А еще когда я вырасту, то стану строителем. Буду строить музеи, магазины, дома и кинотеатры».

По словам мужа певицы Вадима Цыганова, их с женой растрогала до глубины души та статья. «У нас была яхта. А сейчас это музей имени наших морских путешественников. Вика тогда сказала: «Обязательно приеду и усыновлю». Я сказал: «Давай!»

Однако этой мечте о ребенке не суждено было сбыться. Цыганова опоздала с усыновлением всего на один день.

«Мы находились в океане. Не было связи никакой. И когда мальчик сказал, что хочет на корабле, под парусами, маме написать стихи. Меня естественно накрыло. Это было очень сильно. Очень! Я тогда сказала: «Это мой ребенок». Когда я вернулась в Москву, то сразу позвонила в этот детский дом. Директор мне сказала, что за сутки до моего звонка к мальчику приехали родители, чтобы с ним познакомиться. И они хотят его усыновить. Я прокричала: «Да вы что! Я хочу!» Все, конечно, было конфиденциально. Может, я лучше. Я все ему дам. Он хочет на яхте кататься под парусами. Он хочет сочинять мне стихи. Я все это говорила и плакала», — вспомнила ту историю певица.

Директор детдома тогда сказала Цыгановой, что мальчика взяли очень хорошие люди. «Я пожелала им счастья. Я и сейчас молюсь за этого мальчика», — заявила Вика Цыганова.

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Вадим ЦыгановВика ЦыгановаПрограмма "Судьба человека"

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Цыганова до сих пор не забыла ребенка, которого не смогла усыновить
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