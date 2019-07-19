Цыганова до сих пор не забыла ребенка, которого не смогла усыновить

По словам певицы, она до сих пор молится за мальчика, которого не успела забрать из детдома.

Певица Вика Цыганова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала, что однажды она с мужем отправилась на яхте в путешествие по океану. Так случилось, что в руки ей и супругу вдали от дома попался журнал, в котором была трогательная история о мальчике Алеше, мечтавшем отправиться в дальние страны. Ребёнок в этот момент находился в детском доме.

Ведущий Борис Корчевников напомнил чете Цыгановых о той истории: «Вы храните журнал 2011 года. Ему скоро десять лет. Вы нашли вот это объявление: «Алеша мечтает отправиться в путешествие на корабле. «И не на каком-нибудь военном, а на паруснике», — сказал мальчик, подперев рукой подбородок. «А еще когда я вырасту, то стану строителем. Буду строить музеи, магазины, дома и кинотеатры».

По словам мужа певицы Вадима Цыганова, их с женой растрогала до глубины души та статья. «У нас была яхта. А сейчас это музей имени наших морских путешественников. Вика тогда сказала: «Обязательно приеду и усыновлю». Я сказал: «Давай!»

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Однако этой мечте о ребенке не суждено было сбыться. Цыганова опоздала с усыновлением всего на один день.

«Мы находились в океане. Не было связи никакой. И когда мальчик сказал, что хочет на корабле, под парусами, маме написать стихи. Меня естественно накрыло. Это было очень сильно. Очень! Я тогда сказала: «Это мой ребенок». Когда я вернулась в Москву, то сразу позвонила в этот детский дом. Директор мне сказала, что за сутки до моего звонка к мальчику приехали родители, чтобы с ним познакомиться. И они хотят его усыновить. Я прокричала: «Да вы что! Я хочу!» Все, конечно, было конфиденциально. Может, я лучше. Я все ему дам. Он хочет на яхте кататься под парусами. Он хочет сочинять мне стихи. Я все это говорила и плакала», — вспомнила ту историю певица.

Директор детдома тогда сказала Цыгановой, что мальчика взяли очень хорошие люди. «Я пожелала им счастья. Я и сейчас молюсь за этого мальчика», — заявила Вика Цыганова.